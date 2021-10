Gagnez votre boite de jeu "Bioviva Défis Nature Escape Exploration Secrète" avec France Bleu Maine

Bioviva est un éditeur de jeux qui propose des jeux éducatifs pour les enfants autour de la nature, depuis 1996. Ses valeurs : la sensibilisation au respect de la planète, une éco-conception et une production responsable en France. Les jeux sont produits dans la Drôme, à 135 km du siège de l'entreprise à Montpellier.

Les jeux Bioviva sont tous labellisés Origine France Garantie et FSC (Forest Stewardship Council, pour une gestion durable des forêts).

Avec un catalogue de plus d'une centaine de références de jeux ludo-éducatifs, Bioviva s'impose dans le secteur du jeu. L'entreprise connaît d'ailleurs de beaux succès, notamment avec les jeux « Défis Nature » ( jeux de cartes français les plus vendus en France en 2020). En 2020, Bioviva a produit 2 000 000 de jeux.

Depuis 2020, Bioviva est la première entreprise à Mission de la filière jeux / jouets. Ce statut introduit par la loi Pacte (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) qui permet aux entreprises d’intégrer des objectifs environnementaux et sociétaux et d’œuvrer pour l’intérêt général.

Quel est le but du jeu "Défis Nature Escape - Exploration secrète" ?

Vous allez devoir tenter de résoudre deux enquêtes captivantes et partir à la découverte de sites naturels et de monuments qui font la beauté de notre planète. Vous devrez étudier les cartes Défis Nature dans leurs moindres détails afin de récolter des indices, des similitudes et des infos étonnantes pour résoudre les énigmes et ainsi avancer dans votre enquête !

Comment jouer avec France Bleu Maine ?

C'est très simple. Ecoutez attentivement nos différentes émissions, et participez à nos jeux sur l'antenne. Vous avez jusqu'au vendredi 22 octobre pour le faire. Bonne chance !