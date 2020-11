Vous voulez partir à la découverte des dinosaures au rythme de la dérive des continents et de la chute d’une météorite géante ? France Bleu Limousin et Bioviva vous proposent de gagner le jeu "Défis nature-Grand jeu Dinosaures". Vous avez jusqu'au vendredi 20 novembre midi pour participer.

Gagnez votre boite de jeu "Défis nature-Grand jeu Dinosaures" avec France Bleu Limousin et Bioviva

Gagnez votre boite de jeu "Défis nature-Grand jeu Dinosaures" avec France Bleu Limousin et Bioviva

Avec Défis Nature - Grand jeu Dinosaures, les enfants partent à la rencontre des animaux les plus fascinants de l’ère secondaire. Découvrez les points forts de vos dinosaures et défiez vos adversaires. Rapidité, stratégie et bluff vous mèneront à la victoire. Dans Défis Nature – Grand Jeu Dinosaures, menez la bataille avec vos dinosaures pour remporter le maximum de continents !

Quel est le but du jeu "Défis Nature - Grand jeu Dinosaures" ?

Dans Défis Nature - Grand Jeu Dinosaures, les joueurs découvrent 72 dinosaures et leurs caractéristiques (poids, longueur, apparition, dangerosité, agilité). Mais attention ! Les continents bougent au cours de la partie, placez vos dinosaures astucieusement avant qu’ils ne s’écartent. La partie s’achève par la chute d’une météorite géante, qui serait responsable de la grande extinction des dinosaures. Le joueur qui remporte le plus de territoires gagne la partie de Défis Nature – Grand Jeu Dinosaures. Qui l’emportera avant la grande extinction des dinosaures ?

Bioviva, créateur de jeux qui font du bien !

Depuis 25 ans, Bioviva conçoit, fabrique en France et commercialise des jeux sur la Nature et l’épanouissement de l’enfant. Bioviva propose des supports pédagogiques offrant le meilleur rapport qualité-prix-éthique dont la production impacte le moins possible notre belle planète.

Comment jouer avec France Bleu Limousin ?

C'est très simple : il suffit de remplir le bulletin-jeu ci-dessous. Vous avez jusqu'au vendredi 20 novembre à midi pour jouer.