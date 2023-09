Gagnez votre bon cadeau de 100 euros chez Nausicaà avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du vendredi 8 au dimanche 17 septembre 2023 gagnez votre bon cadeau d'une valeur de 100 euros valable chez Nausicaà avec Le Club des Auditeurs

Tout Nausicaà rien que pour vous!

Du vendredi 8 au dimanche 17 septembre 2023, si vous êtes membre du Club des Auditeurs de France Bleu Nord, participez au tirage et gagnez votre bon cadeau d'une valeur de 100 euros valable chez Nausicaà

Nausicaa : (re)découvrez les merveilles de l'océan !

Nausicaa , Centre National de la Mer, est plus qu’un aquarium avec pour mission de sensibiliser le public à la préservation de ses richesses. Ce grand complexe créé en 1991 est installé sur le front de mer de Boulogne-sur-Mer sur la Côte d’Opale. L’année 2018 a été exceptionnelle avec l’ouverture en mai, après des travaux colossaux, du « Grand Nausicaa » doté désormais du plus grand aquarium d’Europe ! La fréquentation a explosé. C'est une destination incontournable de la région.

Depuis le 4 juin 2022, découvrez Grand Large une nouvelle expérience immersive, une première mondiale !

Gagnez votre bon cadeau d'une valeur de 100 euros valable dans tous les espaces de Nausicaà (entrée, la boutique ou encore le restaurant). Il suffit de participer au tirage au sort: