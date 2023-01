Gagnez votre coffret DVD HPI l'intégrale des saisons 1 et 2 avec Le Club des Auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires et de nombreux cadeaux.

ⓘ Publicité

Gagnez l'un des 5 coffrets DVD HPI l'intégrale des saisons 1 et 2

Cette série est un véritable phénomène qui a réuni pour sa deuxième saison 9,8 millions de téléspectateurs en moyenne sur TF1. Elle met en scène Morgane Alvaro, interprétée par Audrey Fleurot, une femme de ménage, mère de famille à haut potentiel intellectuel, et très haute en couleurs, embauchée par la police pour résoudre des enquêtes aux côtés d' Adam Karadec, interprété par Mehdi Nebbou. Une série à la fois comique et policière dont chaque saison compte 8 épisodes. Elle est tournée intégralement dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Participez au tirage et tentez de gagner l'un des 5 coffrets DVD "HPI, Intégrale saison 1 et saison 2