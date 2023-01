Gagnez votre coffret L'Art des échecs

Le coffret l'Art des échecs, édité chez Larousse , comprend un échiquier pliable et des pièces magnétiques pour jouer partout.

ⓘ Publicité

Dans ce coffret :

- Un échiquier magnétique pliable : facile à transporter, le plateau fait office de boîte de rangement.

- Un set de très belles pièces aimantées, aux couleurs métallisées or et argent.

- Un livre d’initiation aux échecs de 64 pages, rédigé conjointement par un formateur et une championne.

Découvrez les règles de base, tactiques et stratégies pour s’initier aux échecs en s’amusant.

France Bleu Elsass vous offre l'Art des échecs

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 29 janvier 2023 à minuit.