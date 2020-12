Gagnez votre coffret oenoludique pour Noël !

Le monde du (bon) vin vous attire mais vous n'y connaissez pas grand-chose ? Vous avez envie d'apprendre et de vous amuser, en famille ou entre amis, autour d'un quiz et d'une dégustation de (bons) vins ? Et si, pour Noël, vous découvriez le concept oenoludique développé par Tonton Sommelier ?

Jeune start-up qui monte, Tonton Sommelier souhaite initier un large public au domaine du vin grâce à un jeu innovant et familial. Le vin, souvent perçu à tort comme un produit élitiste, a ici vocation à être démocratisé et à s'amuser.

Déguster en s'enivrant de connaissances

Tonton Sommelier a, pour cela, imaginé un coffret oenoludique regroupant 3 demi-bouteilles de dégustation, une application et un jeu avec des questions. Les participants répondent à des quiz via une application tout en dégustant à l'aveugle divers bons vins et en associant les vins goûtés aux cartes-indices correspondantes. C'est notamment l'occasion d'en savoir plus sur les cépages, les appellations ou bien encore les différentes phases de création d'un vin...

Chaque coffret contient une gamme de vins variés : vin rouge, vin blanc ou vin effervescent. Il y en a donc pour tous les goûts et toutes les envies.

Un produit au succès grandissant

Une campagne de financement participatif était en ligne depuis mi-octobre afin de finaliser le développement de l'application dédiée et la production des coffrets. Devant l'engouement du public et le succès rencontré, la campagne a été prolongée et est encore possible via ce lien.

Les contributeurs recevront leur coffret d'ici Noël.

Pour en savoir plus, vous pouvez également regarder la vidéo réalisée par Tonton Sommelier et disponible ci-dessous.

