Gagnez votre compilation "Talents France Bleu 2022 Vol.2" avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. Gagnez l'une des 10 compilations "Talents France Bleu 2022 Volume 2"

Cette semaine, vous qui êtes membre du Club des auditeurs, tentez votre chance et gagner l'une des 10 compilations "Talents France Bleu 2022 vol 2" avec vos artistes préférés réunis sur 3 CD

Vianney & Ed Sheeran, Angèle, Jenifer, Hoshi, Kendji Girac, Slimane, Clara Luciani, Yannick Noah, Zazie, Benjamin Biolay, Stephan Eicher, M Pokora, Juliette Armanet, Claudio Capeo...​

Pour être l'un des gagnants, participez au tirage via le formulaire suivant :