Gagnez votre croisière gourmande au cœur du marais audomarois avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 14 au dimanche 21 mais votre croisière gourmande pour deux personnes au cœur du marais audomarois.

Du dimanche 14 au dimanche 21 mai 2023, si vous êtes membre du Club des Auditeurs de France Bleu Nord, participez au tirage au sort et gagnez l'une des deux Croisière Gourmande

Une balade gustative sur le Bonpas - Ô Marais by ISNOR

A bord du tout nouveau bateau couvert LE BON PAS, transformé en restaurant éphémère, vous allez déguster une cuisine de qualité dans une ambiance champêtre !

Le chef cuisinera pour vous et devant vous. L'alliance parfaite entre gastronomie et découverte du marais audomarois, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le service à bord est agrémenté d'anecdotes sur le marais.

AU MENU :

- Apéritif (bière régionale, blanc de blanc ou soft) avec amuse-bouche

- Parillada de viandes cuisinées à la plancha avec assortiment de salades et crudités

- Assortiment de desserts et mignardises

- Boissons : vins, bières et eaux et café (à bord ou au retour)

Durée moyenne: 2h30

Un vrai moment de détente et de plaisir avec O'Marais By Isnor

Balade au fil de l'eau

Il y a deux croisière gourmande à gagner! Pour tenter votre chance, participez au tirage au sort: