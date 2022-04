Gagnez votre croisière promenade à bord des bateaux du Saut du Doubs de Villers le Lac

Détente et découverte au fil de l’eau !

Embarquez pour une balade inoubliable à la rencontre d’un site d’exception : le Saut du Doubs et ses Bassins.

Au cours de cette croisière promenade commentée découvrez le spectacle grandiose offert par de magnifiques canyons façonnés par la nature. Glissant paisiblement au fil de l’eau, vous apprécierez l’exceptionnelle beauté du paysage.

Bateaux des Sauts du Doubs

Inaccessible par la route, ce décor unique vous laissera un souvenir inoubliable. L’ensemble Bassins et Saut du Doubs est classé “Grand Site National”.

Le Saut du Doubs

Embarquez à bord de confortables bateaux-promenade qui vous feront naviguer sur les méandres de la rivière, avant de traverser le Lac de Chaillexon appelé également le Lac des Brenets.

Vous pénétrez ensuite au cœur de vastes bassins, appelés Gorges du Doubs, dont les hautes falaises abruptes et sauvages semblent toucher le ciel. C’est un véritable trésor qu’a façonné le Doubs au sein de magnifiques canyons. Une escale au Saut du Doubs vous permet d’accéder aux belvédères qui dominent l’impétueuse chute de 27 mètres de hauteur.

Croisière sur le Doubs avec les Bateaux du Saut du Doubs

A bord des Bateaux du Saut du Doubs, la Madeleine Proust vous raconte des anecdotes sur le Haut‐Doubs.

En effet, le commentaire a été enregistré avec les voix de plusieurs comédiens, dont en particulier la célèbre Madeleine Proust et Christophe Bugnon (comédien suisse). Les différentes voix permettent d’apprécier les divers accents de notre région (suisse et franc‐comtois).

La croisière en bateau vous permet non seulement d’apprécier les paysages époustouflants, mais aussi d’en savoir plus sur les lieux et la région avec des explications ludiques (historiques, géologiques, contrebande, etc.).

Saviez‐vous que le record du monde de plongeon de haut vol de 1987 avait été établi à Villers-Le‐Lac ?

Pour remporter votre croisière promenade pour 2 adultes et 2 enfants et profiter de paysages à couper le souffle , participez à LA PART DU LION ce lundi 11 Avril dès 11 heures pour un embarquement immédiat !