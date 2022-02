Gagnez votre croisière sur France Bleu Azur, à l'occasion du Salon de la croisière de Nice 2022

Comment gagnez votre croisière sur France Bleu Azur ?

En participant du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 à l'émission "Coté Jeu" de 11h à midi répondez aux questions de culture générale et gagnez une croisière CroisiEurope d’une semaine en France pour 2 personnes sur l’un des 5 fleuves en France au choix pour les gagnants, selon les disponibilités et sur la base port/port.

Pour vous inscrire au jeu, téléphonez au 0493820304

Le programme du Salon de la Croisière de Nice

Vendredi 25 février 2022 :

10h à 10h45 : Expérience aux confins du monde (AFRIQUE DU SUD - BOTSWANA - NAMIBIE - ZIMBABWE)

Naviguez à travers des paysages symboliques et emblématiques d’arbres séchés émergeant des flots et immergez au cœur d’un monde sauvage et d’une nature préservée aux confins du monde, à travers l'Afrique Australe.

11h à 11h45 : Croisières maritimes à taille humaine (MER ROUGE - CANARIES - CYCLADES - MÉDITERRANÉE)

Découvrez nos nombreuses croisières maritimes : les trésors de la Mer Rouge et la richesse d'un voyage entre Égypte et Jordanie, les paysages ensoleillés des Canaries, ses îles et sa nature luxuriante et les Cyclades, berceau de la civilisation.

11h45 à 12h30 : Rêves d'Indochine (VIETNAM - CAMBODGE)

Partez à la découverte de l'Asie du Sud-Est, entre exotisme et dépaysement, un voyage au cœur des traditions ancestral

13h45 à 14h30 : Les trésors de Bohème et les villes hanséatiques (PRAGUE - DRESDE - BERLIN - POTSDAM)

Découvrez les trésors cachés de Bohême et naviguez au sein de lieux où la nature révèle tous ses charmes le long de l'Elbe et de la Moldau sauvage.

14h45 à 15h30 : La France en croisières (LOIRE - SEINE - GIRONDE - RHÔNE)

Remontez le cours du temps en remontant le cours de la Loire, la Seine, du Rhône et de la Gironde.

15h30 à 16h15 : Les Fleuves du Soleil (PORTUGAL - ESPAGNE - ITALIE)

Laissez-vous bercer par la chaleur, au sens propre comme au sens figuré, et par cette douceur de vivre si caractéristique de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal.

16h30 à 17h15 : L'Europe du Nord et l'Europe centrale (RHIN - DANUBE)

Découvrez les trésors du Rhin, fleuve mythique de l'Europe du Nord et immiscez-vous au cœur des richesses de l'Europe Centrale en voguant sur le Danube.

Samedi 26 février 2022

11h45 à 12h30 : La France en croisière (LOIRE - GIRONDE - RHÔNE)

Remontez le cours du temps en remontant le cours de la Loire, la Seine, du Rhône et de la Gironde.

Rendez-vous à l'hôtel Holiday Inn de Nice, PASS VACCINAL OBLIGATOIRE A L'ENTRÉE

Pourquoi CroisiEurope ?

Fondée par Gérard Schmitter en 1976, CroisiEurope étend depuis ses racines alsaciennes, son savoir-faire et son art de vivre à la française aux fleuves et rivières du monde, grâce à une flotte qui s’étoffe, un service irréprochable, des itinéraires choisis et une variété de croisières sans cesse renouvelées.

Actuellement 3 bateaux de cette compagnie naviguent sur la Seine. Un moyen de visiter la France avec la plus grande sérénité, en dehors du Trafic routier.

Dessinés avec soin et goût du détail, chacun des bateaux de la flotte de CroisiEurope offre confort et sécurité, et ce toujours avec un brin d’originalité dans la décoration d’intérieure.

100 à 180 passagers peuvent embarquer par croisière, selon la conception des navires. Ceux-ci sont entretenus régulièrement pour les garder au goût du jour et aux normes de sécurité optimale. La flotte de CroisiEurope accueille ainsi chaque année de nouveaux bateaux de croisière, tandis qu’une partie des plus anciens sont entièrement remis à neuf.

Découvrez les croisières proposées en 2022