Gagnez votre dossard pour la MCC, la course des gens du pays entre Martigny-Combe et Chamonix

La MCC est une course de 40 kms réservée aux bénévoles de l’UTMB®, aux partenaires et aux coureurs locaux. Les coureurs partiront de Martigny-Combe (Suisse) et rejoindront Chamonix sur un parcours de 40km et 2300m de dénivelé. Avec France Bleu Pays de Savoie, gagnez votre dossard.