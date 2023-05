Gagnez votre entrée Duo All Inclusive à AquaSpot à Carvin avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 21 au dimanche 28 mai votre entrée Duo tout compris valable chez AquaSpot à Carvin

ⓘ Publicité

loading

.

Une journée complète pour se détendre

Du dimanche 21 au dimanche 28 mai 2023, gagnez votre entrée tout compris pour 2 personnes au centre aquatique "AquaSpot" à Carvin et profitez d'une journée complète de détente.

Centre Aquatique AQUASPORT

Détendez-vous avec Le Club des Auditeurs en profitant du tout nouveau centre aquatique de Carvin "AquaSpot" .

Situé en bordure de l'autroute A1, le centre aquatique "AquaSpot " à overt des portes en juin 2022. Le lieu est dédié au sports et aux loisirs aquatiques avec 4 spots différents: sport, apprentissage, bien-être et loisirs en famille. Le lieu est aussi un centre aquatique dernière génération fonctionnant avec la géothermie, des panneaux photovoltaïque ou encore de l'eau de forage. L'eau reste toujours à une température variant de 29 à 32 degrès.

À la découverte d'Aquaspot

En participant au tirage au sort, vous avez la possibilité de gagner l'un des 20 entrée DUO comprenant:

Accès illimité à tous les espaces sur une journée: espace aquatique, espace bien-être avec sauna, hammam, laconium, jacuzzi, tisanerie, fontaine à glace.. ainsi qu'au activités de la journée (Aquafitness et Aquabiking)

Pour tenter votre chance, participez au tirage au sort: