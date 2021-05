Gagnez votre escapade étoilée avec parenthèse spa sur la Côte d’Azur

Bienvenue au Best Western Plus Hôtel Elixir Grasse

Envie d’une escapade à 2 sous le soleil de Provence ? Bienvenue au Best Western Plus Hôtel Elixir Grasse qui vous accueille pour 1 nuit en chambre double Privilège King avec petit-déjeuner Buffet, dans la ville emblématique du parfum.

Niché dans les collines dominant Cannes, cet élégant établissement 4 étoiles vous promet un séjour sous le signe de la relaxation et de la sérénité.

Vous aurez accès à l’espace bien-être de l’hôtel pendant 1h, lors de laquelle vous pourrez vous délasser au sauna ou dans le bain bouillonnant.

À moins que vous ne préfériez vous détendre sur un transat au bord de la piscine entourée d’un jardin fleuri ?

Le coffret est valable 3 ans (renouvelables). Echange gratuit durant la validité du coffret.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.