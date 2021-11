Gagnez votre étape pour deux au Relais d'Horbé, en plein cœur du Perche

Du 22 au 26 novembre 2021, jouez pour tenter de remporter une nuit ainsi que le dîner et le petit-déjeuner dans un hôtel percheron avec France Bleu Cotentin.

Le Relais d'Horbé vous accueille dans une ambiance cosy dans cette salle, avec sa cheminée et son piano

Dans son écrin raffiné et confortable, Le Relais d'Horbé n'est pas un simple hôtel : c’est un cocon pour séjourner en plein cœur de la nature avec son charmant jardin. Situé dans le joli village de La Perrière, c'est l’adresse idéale pour partir à la découverte du Perche Ornais et accéder à ses plus beaux trésors.

Chaque chambre possède son identité et son charme, dans une pièce lumineuse et spacieuse - Le Relais d'Horbé

Chaque suite affiche une décoration à la fois contemporaine et bohème avec salle de bains privative. L'établissement propose également des animations en soirée et un service d'étage. Après votre nuitée, un petit-déjeuner continental vous sera servi sous forme de buffet.

La salle de bains privative dispose d'une douche et d'une baignoire. - Le Relais d'Horbé

Pour votre dîner, le Chef Julien BONMARIN vous propose une cuisine maison et bistronomique délicatement surprenante mettant à l’honneur des produits frais, locaux et de saison. Tout pour passer un moment exquis !

Profitez d'une ambiance feutrée pour votre dîner - Le Relais d'Horbé

Et, pour que la magie gustative opère tout au long de la journée, Le Relais d’Horbé propose également un délicieux tea-time et vous invite à vous détendre en prenant un verre en terrasse ou près de la cheminée.

Pour tenter votre chance, c'est simple : jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance !

Infos pratiques :

Une nuit en chambre Exécutive avec petit déjeuner et dîner offerts

Hors le samedi

Dîner offert comprenant entrée, plat, dessert - hors boissons