Gagnez votre exemplaire du jeu Ligue en or, Ligue 1 Uber Eats !

Ligue en or, Ligue 1 Uber Eats, le jeu de société qui ravira fans de foot comme néophytes

Il était une fois un jeune Breton inventant, à seulement 11 ans, un jeu de société basé sur le foot. Il l'a ensuite laissé "reposer" pendant presque 30 ans, avant de le "dépoussiérer" avec un ami. Ligue en or était né.

Et France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de repartir avec votre exemplaire dans l'émission 100% Stade de Reims !

Les joueurs peuvent choisir leur club parmi l'ensemble des 20 équipes de Ligue 1 Ubert Eats : le FC Lens, le Stade de Reims, le LOSC ou encore le FC Nantes...

Que la partie commence !

Chaque partie s'articule autour de 2 mi-temps représentées par 2 plateaux.

Tout d'abord, le plateau de jeu, afin que chaque joueur récupère son équipe préférée en usant de stratégie.

Puis vient l'heure du plateau de match, afin que chaque joueur s'oppose à ses amis et remporte le titre tant espéré de champion de la ligue en or !

Un tableau des scores est même téléchargeable sur le site du créateur.

Un jeu d'intérieur prometteur

Les longues soirées d'hiver approchant à grands pas, il est important d'avoir des activités intéressantes et conviviales ! Quoi de mieux qu'un jeu de société ?

