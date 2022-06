Gagnez votre extracteur de jus Magimix sur France Bleu Périgord.

Imaginez avoir un magnifique extracteur de jus de fruits Magimix. Vous pourrez réaliser de délicieux Smoothies avec les fruits et légumes de saison tout en conservant les vitamines et nutriments essentiels pour votre santé. Le "Juice expert 3 chrome et noir 18082F Magimix" possède 4 fonctions d'extraction pour tous les fruits et légumes. Il est votre meilleur allié pour réaliser du lait, des jus et des smoothies onctueux. Il hérite d'une extraction à froid pour conserver les nutriments, vitamines et minéraux. Ainsi, le jus sera extrait à froid afin de conserver les vitamines, minéraux, antioxydants et nutriments essentiels pour un rendement délicieux et bon pour la santé ! Filtre à jus, presse-agrumes et extraction à froid sont des atouts pour cet extracteur de jus de fruits fabriqué en France. Econome en énergie, son moteur professionnel est silencieux et garantie 30 ans. Enfin, tous les éléments amovibles passent au lave-vaisselle. Le Juice expert est livré avec un livre de recettes. Un cadeau d'une valeur de 330€.

Extracteur de jus de fruits - Magimix

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. A vous le cadeau du jour... Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50 …. Tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !