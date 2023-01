Gagnez votre Gâteau des Rois et des séjours féériques.

Le 6/9 de France Bleu Provence : « La météo des Balcons »

Réveillez-vous en douceur avec Philippe Richard et donnez la météo de votre commune à l’antenne durant la matinale pour gagner un gâteau des Rois offert par le groupement des artisans boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône

10h à 11h : « Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes »

Toutes les recettes méditerranéennes avec les Chefs de Provence et les auditeurs. Chaque jour partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous.

Tous les participants sont inscrits au tirage du jour pour gagner un gâteau des Rois offert par le groupement des artisans boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône.

En fin de semaine un tirage au sort sera effectué parmi tous les participants de la semaine pour gagner :

1 Robot de Cuisine de marque française

11h à 12h : « Circuits Bleu - Côté Jeu … Je crains dégun »

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale avec Cédric Frémi, 4 questions pour 4 candidats. Chaque jour, le meilleur score gagne :

Les meilleurs scores de la semaine sont inscrits au grand tirage du vendredi. À gagner cette semaine, un séjour insolite et féérique pour 2 personnes comprenant :

1 nuit avec petits déjeuners au choix parmi 160 séjours en cabanes, nids suspendus, bulles ou encore yourtes !

au choix parmi 160 séjours en cabanes, nids suspendus, bulles ou encore yourtes ! 1 carte carburant d’une valeur de 60 euros.

18h à 19h : « C’est bon pour le moral ! »

Et si on prenait la vie du bon côté ? Une heure pour oublier les tracas du quotidien. Partagez votre bonne humeur avec Laurent Menel en participant au jeu « Vrai ou Faux » et marquez un maximum de points.

Les participants sont inscrits au grand tirage du vendredi pour gagner à l’occasion du Festival Flamenco de Nîmes :

2 invitations au spectacle du 13 janvier à 20h au Théâtre de Nîmes

1 dîner pour 2 personnes avec les artistes et l’équipe du Festival

avec les artistes et l’équipe du Festival 1 nuit sur place avec les petits déjeuners le lendemain matin

19h à 20h : « 100% OM »

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel et Omar Keddadouche. Chaque jour, partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi .

À gagner cette semaine : deux invitations pour le match OM/Lorient le dimanche 15 janvier au Stade Vélodrome.

Le Week-end 10h à 11h : « À la recherche de la Cigale d’Or »

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à 10h. Cette semaine un cadeau France Bleu Provence, si vous trouvez la ville ou le village, et si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…) vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par la Faïencerie Louis Sicard .

Jeu internet : "Le Cabanon des Cadeaux"

Inscrivez-vous en ligne au jeu du « Cabanon des Cadeaux » et gagnez cette semaine :

1 Baptême passager sur Porsche 992 GT3 au Circuit Paul Ricard

