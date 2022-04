Gagnez votre jambon de Bayonne à l’os, produit dans la Vallée des Aldudes par la Maison Pierre Oteiza

A l'occasion de la 559ème édition de la Foire au jambon de Bayonne (14 au 17 avril 2022), France Bleu et la Maison Pierre Oteiza vous offrent votre jambon de Bayonne IGP. Répondez à une question, formulaire ci-dessous, et remportez ce produit emblématique du Sud Ouest.

Issu du porc blanc traditionnel, le Jambon de Bayonne IGP de la Maison Pierre Oteiza s'affine lentement au séchoir collectif des Aldudes au gré des quatre saisons. Sa chair est d'un rouge homogène, sa texture fine est souple, tendre et moelleuse, son goût est fin et ses arômes subtils.

Vos papilles en salivent déjà... Vous avez jusqu'au 17 avril pour participer à notre concours afin de gagner l'un des 4 jambons de Bayonne à l’os mis en jeu.

Conservation et dégustation de votre jambon de Bayonne

Le jambon de Bayonne à l'os se conserve à température ambiante dans un sac en toile ou une étamine dans une pièce sèche et aérée pendant 6 mois. Posé sur une pince à jambon, dans les conditions optimales de dégustation, le jambon vous livrera ses arômes et ses parfums. Une fois le jambon entamé, protégez sa tranche avec un peu d'huile et un papier sulfurisé.

A l'aide d'une lame bien aiguisée, taillez quelques copeaux ou tranches fines et laissez-les fondre en bouche. Poêlé légèrement, le jambon Bayonne se déguste avec une salade gourmande ou en tranche avec une piperade.

des copeaux de jambon de Bayonne - Maison Pierre Oteiza

Si vous passez à la Foire au jambon de Bayonne, n'hésitez pas à vous rendre sur l'esplanade Roland Barthes, vous pourrez y retrouver le stand de la Maison Pierre Oteiza ainsi que tous les autres exposants sous le chapiteau des salaissoniers. L'endroit incontournable de tous les gourmets !