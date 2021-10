Gagnez votre jambon de Bayonne sur son présentoir

Ce vendredi 15 octobre est le jour du démarrage de la Foire au Jambon à Bayonne. C'est l'occasion pour France Bleu Elsass, partenaire, de vous offrir ce cadeau gourmand composé d’un jambon de Bayonne entier à l’os avec son présentoir, son couteau et un échantillon de sel de Salies-de-Béarn.

Le Jambon de Bayonne est le Jambon sec le plus connu, le plus aimé et le plus acheté en France. Il est produit selon des méthodes ancestrales:

Le Jambon de Bayonne est exclusivement issu de porcs nés et élevés dans le Sud-Ouest de la France

Le sel de Salies de Béarn IGP est traditionnellement utilisé pour la salaison du Jambon de Bayonne.

Le bassin de l’Adour, entre Océan Atlantique et montagnes des Pyrénées, est la zone exclusive de salaison et d’affinage. Il comprend le seul département des Pyrénées Atlantiques et les cantons limitrophes des Landes, du Gers et des Hautes Pyrénées.

Une tranche de Jambon de Bayonne laisse apparaître une jolie couleur rouge rosée. Il développe de subtils arômes avec une bonne longueur en bouche.

Selon la légende, un extraordinaire enchaînement de circonstances serait à l’origine du Jambon de Bayonne. Un jour au cours d’une battue, Gaston Fébus, Comte de Foix, blessa un sanglier qui s’enfuit et fut découvert par des chasseurs, quelques mois plus tard, dans une source d’eau salée à Salies de Béarn. L’animal était en parfait état de conservation et la chair de ses cuisses d’une incroyable finesse gustative ! C’est ainsi que serait née la salaison sur le Bassin de l’Adour…

