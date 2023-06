Gagnez votre Kit Mobilité France Bleu Besançon : tout un art de vivre all inclusive !

Le défi "1 Mois sans ma voiture"

Dans le cadre de l'opération "1 Mois sans ma voiture" – 2ème édition que France Bleu Besançon vous raconte chaque week-end tout en partages d'expériences – Côté Jeu vous offre l'opportunité de vivre autrement, gratuitement et pour de vrai !

Ginko propose en effet à 50 volontaires de tenter, durant ce mois de juin, une expérience d’éco-mobilité sur le territoire de Grand Besançon Métropole afin d’encourager les automobilistes à tester des alternatives à l'utilisation de la voiture solo.

Le Kit Mobilité France Bleu Besançon

France Bleu Besançon , Ginko , Place du Local , VéloCité et Citiz unissent leurs forces pour vous offrir un an d'art de vivre tout compris !

Vos déplacements toutes distances, votre liberté, la livraison de vos courses, tout est inclus dans le Kit Mobilité France Bleu Besançon pour vivre une année de tous les possibles 100% gratuits !

🚍🚊🚲🚆 RÉSEAU GINKO : 1 an d’abonnement offert (bus, tram, car, parkings relais, TER dans le Grand Besançon) + 1 an de location Ginko Vélo (vélo à assistance électrique)

🚗 AUTOPARTAGE CITIZ : 1 an d’abonnement offert à Citiz (autopartage)

🚲 VÉLOS EN LIBRE SERVICE VĖLOCITĖ : 1 an d’abonnement offert à VéloCité (vélos en libre-service)

🛒 LIVRAISONS DE COURSES : 1 an de livraisons offertes (12 livraisons offertes, 1 par mois) avec placedulocal.fr

Votre Kit Mobilité France Bleu Besançon comprend tous les trajets, longues distances comprises !

🎁🎁 Pour jouer et gagner : Côté Jeu, dès 11h ! 🎁🎁

Jouez tous les jours "Côté Jeu" , de 11h à 12h, et remportez votre Kit Mobilité France Bleu Besançon

Bonne chance ! 🤞🏻🍀