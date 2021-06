Gagnez votre nuit pour 2 à la belle étoile!

Du 7 au 11 juin France Bleu La Rochelle vous offre une nuit insolite dans une bulle à Montendre. Tentez votre chance et jouez avec nous entre 11h et midi

Faire du tourisme tout en respectant l’environnement, oui, c’est possible. Une façon de voyager qui permet d’allier découverte et authenticité, expérience touristique et respect de la nature.

Comment adopter l’attitude d’un touriste responsable ? Et bien, cela commence par le choix de son hébergement.

Une nuit insolite entre en Haute Saintonge!

Envie de vous évader le temps d'une nuit insolite? Dormez à la belle étoile sans en avoir les inconvénients ! Idéal pour un weekend en amoureux, les bulles transparentes vous offrent la possibilité d’une nuit originale unique sous les étoiles, avec tout le confort!

Nous vous emmenons à Montendre, au Bois des Granges, une propriété familiale. Avec au Pays des Bulles , Pierre Gatard vous accueille dans ce coin de nature préservée en offrant un hébergement respectueux de l'environnement au milieu des chênes d’Amérique, des pins maritimes, des eucalyptus, des frênes. Peut-être aurez-vous l'occasion de voir les quatre chevreuils qui y vivent toute l'année...

Comment participer?

Pour remporter votre nuit pour 2 avec petit-déjeuner au Pays de Bulles à Montendre, écoutez France Bleu La Rochelle et jouez du lundi 7 au vendredi 11 juin de 11h à midi au "Benaize Quiz". Actualités locales, terroir, Vrai ou faux, Blind test...

Chaque jour tentez votre chance, relevez le défi de Daniel Gimeno et Lawrence Pernet. Soyez le meilleur participer à la désignation du gagnant vendredi à 11H50. Inscrivez-vous tous les matins dès 10h50 au 05.46.50.67.68, le numéro jeu de France la Rochelle.