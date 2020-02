Gagnez votre duo de roman d'amour à l’occasion de la Saint Valentin

Du 10 au 14 février à l’occasion de la Saint Valentin, France Bleu Champagne Ardenne et son partenaire Hugo et Cie vous offrent une littérature romantique.

Reims, France

La maison d’édition Hugo et Cie a sélectionné pour vous les plus beaux romans d’amour de sa collection romance en poche.

Vous pourrez vous délecter en dévorant page après page :

Orgueil et Préjugé, le roman culte de Jane Austin "Élisabeth Bennet a quatre soeurs et une mère qui ne songe qu’à les marier. Quand parvient la nouvelle d'un nouveau voisin, Mr Bingley célibataire et beau parti, toutes les dames des alentours sont en émoi..."

Promesse Tenue d’Erika Boyer, "Une écriture douce et contemporaine abordant de nombreux thèmes de société et sur l’amour aujourd’hui."

Egomaniac Tome 1 de Vi Keeland Emerie "Emerie psychologue et Drew avocat n’ont rien en commun mais par un concours de circonstance, ils vont devoir partager leur bureau…"

, The Player de K. Bromberg, "Le Baseball n’a jamais été aussi sexy… Easton Wylder roi du baseball victime de blessure fait appel au meilleur soigneur. Ce dernier envoie sa fille Scout…"

ou encore,

International Guy Vol 1, le roman Sexy devenu culte d’Audrey Carlan, "Parker Ellis accompagné de ses deux meilleurs amis, il dirige une entreprise de coaching. Ils conseillent des femmes riches, et parfois ils ne peuvent s’empêcher de séduire ces dernières..".

Notre sélection romance en poche

Pour remporter l’un de ces nombreux romans d’amour, écoutez la matinale de France Bleu Champagne Ardenne et donnez "le mot du jour,"! En bonus, on glisse dans votre colis deux coupes de champagne, pour faire pétiller votre lecture…

0 809 400 500 (service gratuit + prix d’un appel local)