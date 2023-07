Gagnez votre Pass 2 jours pour le Lys Festival avec Yannick Noah à Comines

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 30 juillet au dimanche 6 aout 2023 l'un des deux pass 2 jours pour le Lys Festival les 9 et 10 septembre 2023 à Comines.

Yannick Noah, Kungs, Romain Watson... 2 jours de fêtes à Comines

Yannick Noah - La vie c'est maintenant (Clip officiel)

Pour la 2ème année, la ville de Comines et SMGH Prod s’associent pour organiser le Lys Festival #2 en partenariat avec France Bleu Nord.

Riche de son histoire et de son patrimoine classé entre la Lys, son beffroi unique, son église Néo byzantine, la Grand Place de Comines est l’écrin idéal pour accueillir ce festival à taille humaine et familiale.

Vous pourrez apprécier ce lieu emblématique de Comines tout en vous baladant dans notre village festival et profiter de notre sélection de food trucks à se lécher les doigts, bonne musique et bonne chère. C’est un peu notre idée du bonheur. Vous serez aux premières loges de l’avènement d’un rendez-vous annuel qui si bien né, ne pourra que grandir et s’étendre.

Les murs ont une âme.

SAMEDI 09 SEPTEMBRE / LINE UP

16H00 / 17H00 : BOMEL

17h10 / 18h40: VICTOR FLASH

18h50 / 19h50: HENRI PFR

20h00 / 21h30 :JONAS BLUE

21h40 / 23h10: KUNGS

Kungs - Never Going Home (clip officiel)

23h20 / 01h00: JAMEK ORTEGA

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE / LINE UP

16h00 / 16h30: Romain Watson (Talent Haut France Bleu Nord 2023)

L'Amour | Romain Watson (Clip officiel)

16h50 / 17h30 : POLYPHONE

17h50 / 18h20: GARCONNE

Garçonne - Corrida (Clip Officiel)

18h40 / 19h30: DEDHOMIZ

20h30 / 22h00: YANNICK NOAH

Yannick Noah - Un pas de côté (Clip officiel)

Pour gagner l'un des deux pass 2 jours pour le Lys Festival à Comines le 9 et le 10 septembre 2023 , participez au tirage au sort: