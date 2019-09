Gagnez votre pass famille pour le parc animalier de Sainte-Croix avec France Bleu Lorraine

Rhodes, France

Dans un écrin de verdure de 120 hectares, le Parc Animalier de Sainte-Croix à Rhodes est un lieu de découverte de la faune Européenne et de la biodiversité mondiale. Trois sentiers vous emmènent à la rencontre de plus de 1 500 animaux issus de 100 espèces vivant en semi-liberté. En 37 ans d'existence il est devenu le premier parc de faune européenne en France.

Nouveauté, direction le ‘‘Nouveau Monde’’ : cap sur les grands espaces nord-américains

Au cœur de l’Amérique du Nord se déploient de vastes territoires sauvages, de grandes plaines, d’immenses forêts et de grands lacs. Ces lieux reculés nous attirent et nous inspirent, réveillant la relation intime entre notre Europe, l’ancien monde, et l’Amérique, le ‘‘Nouveau monde’’, cet ailleurs où tout devient possible, y compris de vivre en harmonie avec la Nature !

