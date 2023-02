Gagnez votre pass famille pour le salon de l'agriculture à Paris

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Chaque jour, du lundi au dimanche, tentez de gagner votre carte du Club des Auditeurs en jouant sur France Bleu Nord à 8h40, 10h45 et 16h30.

Une fois membre, vous pouvez participer chaque semaine à des jeux exclusifs pour gagner de nombreux cadeaux : entrées dans les plus beaux parcs d'attractions, les musées, les lieux de culture et de divertissements, ou encore des invitations pour des spectacles dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Jouez comme vous le voulez et tentez votre chance chaque semaine si le cadeau vous intéresse en participant au tirage au sort ci-dessous. (ATTENTION, VOUS AUREZ BESOIN DE VOTRE NUMERO DE CARTE POUR JOUER)

Le salon de l'agriculture, la plus grande ferme de France

Gagnez votre pass pour toute la famille (6 invitations) valable pour découvrir la 59eme édition du Salon de l'Agriculture de Paris

Le Salon International de l'Agriculture sera de retour à Paris Expo Porte de Versailles, du 25 février au 5 mars 2023.

Eleveurs, animaux, producteurs, acteurs de la filière alimentaire...tous seront de nouveau réunis pour partager avec le grand public leur métier, les enjeux de leur quotidien et faire découvrir l'agriculture à tous

Vous avez votre carte du club des auditeurs? Remplissez le formulaire et participez au tirage au sort du dimanche 12 au dimanche 19 février 2023 Nous vous recontacterons si vous avez gagné.