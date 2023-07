JEU - Gagnez votre pass famille pour le Vaisseau à Strasbourg

Le Vaisseau à Strasbourg, vous accueille toute l’année pour expérimenter et manipuler en famille!

Découvrez les mécanismes de l'intelligence artificielle, échangez avec des machines et construisez des algorithmes. Expérimentez les multiples possibilités offertes par l'eau de manière simple et ludique. Manipulez la lumière, expérimentez des mélanges de couleurs et initiez-vous aux illusions d'optique. Semez vos graines de créativité et échangez avec les autres jardiniers en herbe.

Vous cherchez des activités à faire avec votre tribu ? Découvrez la programmation adaptée à tous les âges : événements, spectacles, ateliers, stages...

