Gagnez votre Pass Famille pour Terra Botanica ainsi que 100 euros de carburant

Du 7 au 11 septembre, France Bleu Paris et Terra Botanica vous propose de gagner un Pass Famille pour vous et vos enfants ainsi que 100 euros de carburant.

Situé à Angers et au cœur de l’Anjou, porté par six siècles d’histoire horticole, Terra Botanica est le 1er parc à thème européen ludique et pédagogique sur le végétal.

Ses 18 hectares de jardins, de serres et d’espaces aquatiques jalonnés de nombreuses attractions offrent une parenthèse dépaysante et divertissante pour toute la famille.

Découvrez les richesses végétales de notre planète

Explorez 4 univers de visite et découvrez plus de 500.000 végétaux du monde entier et plus de 5.000 espèces, au cœur d’un parc de 18 hectares ponctué de plus de 40 animations et attractions !

Mise en scène spectaculaire de la flore des 6 continents, Terra Botanica offre une occasion unique de découvrir les richesses végétales de notre planète.

De nombreuses attractions vous attendent à commencer par le Petit train du végétal. Vous pourrez embarquer à bord et découvrir le parc d’une façon originale et amusante ! Vous traverserez les différents univers de Terra Botanica en compagnie de votre conducteur et guide, en passant par des chemins inédits.

Vous pourrez également simuler un vol en ballon et découvrir l’Anjou et ses alentours, à 150 mètres de hauteur, en immersion totale grâce à la Réalité Virtuelle.

Les enfants pourront aussi s’amuser dans Le monde des P’tits Lutins, L’Île aux jeux ou encore le Jardin Malin. Un tout nouveau Spectacle de Magie s’ajoutera aux Aventures 4D ou encore au Colporteur de Rêves.

Des nouveautés à découvrir

Cet été, Terra Botanica a fêté ses 10 ans

Fermé à cause de la crise du coronavirus, le parc a fêté son anniversaire comme il se doit avec des nouveautés durables, uniques ou très originales.

Le jardin sans eau. Ici, les plantations seront autonomes en eau dès la deuxième année grâce au système racinaire des plantes qui puiseront l’eau en profondeur, dans un terrain spécialement aménagé pour cette technique future. Ce nouveau jardin s’inscrit dans la continuité de ce que Terra Botanica propose depuis plusieurs années : montrer aux visiteurs, de manière ludique et pédagogique, les nouvelles façons de jardiner, de préserver la ressource et de conscientiser le visiteur sur l’importance du végétal dans nos environnements proches.

L’Oasis. Il s’agit de la plus grande structure en bambous d’Europe d’une hauteur de 7 mètres, pour une superficie de 600 m². Réalisé à partir du tissage de plus de 1.300 cannes de bambous, ce lieu entièrement végétal est un espace de rencontres, de jeux et d’échanges.

La serre tropicale. Elle accueille cette année des phasmes, dont certains peuvent mesurer plus de 20cm ainsi que des couples de Diamant de Goulde, qui surprendront les visiteurs dans cet écosystème végétal insolite.

Le parc prépare également de nombreuses animations pour petits et grands.