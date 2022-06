Gagnez votre pass pour l'exposition estivale RAOUL DUFY, L’IVRESSE DE LA COULEUR à Aix en Provence.

Du 6 mai au 18 septembre 2022, l’Hôtel de Caumont - Centre d’art met à l’honneur l’œuvre du peintre français Raoul Dufy (1877-1953). Pour l'occasion, France Bleu Vaucluse organise un grand tirage au sort pour faire gagner 4 "laissez-passer" par gagnants en vous inscrivant à notre tirage au sort via le formulaire ci-dessous.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Inscrivez-vous pour gagner votre pass 4 personnes !

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Qui est Raoul Dufy ?

Originaire du Havre, Raoul Dufy est d’abord influencé par les impressionnistes Claude Monet et Eugène Boudin, avant que l’exemple d’Henri Matisse et des fauves ne lui révèle le pouvoir de la couleur et la force du dessin.

C’est en 1908, lors d’un voyage dans le sud de la France en compagnie de Georges Braque, que Dufy arpente les terres cezanniennes de l’Estaque. Alors que Braque adhère au cubisme un an plus tard, Dufy continuera d’explorer l’œuvre de Cezanne jusqu’à la fin des années 1910. Grâce à lui, il parvient à son style propre au début des années 1920 : indépendance de la couleur par rapport au dessin, simplification des formes dans une composition qui refuse toute perspective classique.

le site de l'exposition : https://www.caumont-centredart.com/fr/raoul-dufy