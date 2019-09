Gagnez votre Pass pour le Circuit des Remparts

Votre Pass 3 jours, vous donne accès au circuit et aux paddocks, Vous pourrez approcher les pilotes et leurs bolides dès vendredi 13 ! Ecoutez France Bleu La Rochelle, participez à l'un de nos jeux, répondez à la question et remportez votre sésame !!! 🏁