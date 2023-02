Gagnez votre Passeport Gourmand

France Bleu Normandie vous propose de gagner la nouvelle édition du Passeport Gourmand . Écoutez votre radio et participez aux jeux avec les animateurs tous les jours entre 6h et 19h.

Le Passeport Gourmand est le guide indispensable aux gourmets qui souhaitent découvrir et profiter de nouvelles tables gastronomiques. L'édition normande recense plus de 100 restaurants en Normandie et plus de 35 escapades gourmandes.

Jusqu’à -50% de réduction dans plus de 100 restaurants

Plus qu'un guide, le Passeport Gourmand vous offre des réductions dans chaque restaurant cité. Vous pouvez ainsi découvrir des nouveaux établissements en bénéficiant de l’équivalent d’un repas offert pour la table (hors boissons). Le guide nominatif est valable un an et une fois par restaurant, soit plus de 100 fois !

Comment ça marche ?

Le Passeport Gourmand est un guide qui référencie plus de 100 restaurants en Normandie. Lorsque vous avez choisi l'un d'entre eux, réservez votre table par téléphone en précisant que vous êtes détenteur du Passeport Gourmand et présentez-le dès votre arrivée. Vous bénéficierez alors d'une réduction sur votre addition de 50% pour deux personnes, 40% pour trois personnes, 30% pour quatre personnes et 20% pour cinq ou six personnes hors boissons. Plus de détails sur le site du Passeport Gourmand.

➤ En savoir plus sur le Passeport Gourmand

➤ Acheter le Passeport Gourmand en ligne