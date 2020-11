Gagnez votre poste de radio DAB+ grâce à France Bleu Gironde

Depuis le vendredi 6 novembre le DAB+ couvre Bordeaux et Arcachon. Vous pouvez ainsi écouter vos stations préférées dont France Bleu, bien évidemment, en numérique grâce à un poste de radio. A Bordeaux vous avez désormais accès à 38 radios, l'offre DAB+ sur Arcachon concerne 12 stations.

C'est Noël avant l'heure et pour vous permettre d’en profiter, France Bleu Gironde vous offre votre lecteur DAB Sony, modèle XDR-V20D, d’une valeur de 119 euros ! Un boîtier compact et portable intégrant deux puissants haut-parleurs stéréo. Ce récepteur fonctionne également avec les fréquences F.M et vous propose la fonction radio-réveil.

Le DAB+ (Digital Audio Broadcasting) vous donne accès à une offre de radio élargie, gratuite et illimitée. Elle offre une qualité de son augmentée et vous donne accès à des contenus enrichis pendant l’écoute, comme le titre d’un disque ou des infos circulation.