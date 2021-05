Gagnez votre radio portable blanche dans le cadre de la fête de la radio du 31 mai 2021 au 4 juin 2021

Dans le cadre de la fête de la radio, du lundi 31 mai 2021 au vendredi 4 juin 2021 , France Bleu Belfort Montbéliard vous offre un poste de radio portable , rechargeable blanc, 40 présélections.

Pour le gagner, c'est très simple, il suffit de nous appeler au 03 84 22 82 82 entre onze heures et douze heures , du lundi 31 mai 2021 au vendredi 4 juin 2021, pour vous inscrire à Top Chrono. Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et vous devrez répondre à un maximum de questions de culture générale en moins d'une minute. Si vous êtes le gagnant du jour, vous repartirez avec cette petite radio et vous participerez au tirage au sort du vendredi qui vous permettra de remporter peut-être une micro chaîne Hi fi bluetooth :