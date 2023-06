Gagnez votre rencontre privilégiée avec Laurent Voulzy

Après plus de 200 concerts en France, Belgique et Suisse, Laurent Voulzy clôturera sa tournée Eglises et Cathédrales fin 2023. L’occasion de découvrir ce spectacle hors du temps lors de cette série exceptionnelle de dernières représentations. Ce 22 juin, il donnera un concert à l'église Saint-Etienne de Mulhouse.

C'est l'occasion pour France Bleu Alsace de le recevoir pour une émission spéciale, ce 22 juin de 17h à 18h depuis Mulhouse. Et par la même occasion nous invitons cinq personnes à rencontrer la star pour un moment d'échange privilégié.

Vous voulez rencontrer Laurent Voulzy ?

Rien de plus simple. Inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant le 21 juin à midi. Un tirage désignera les 5 gagnants. Attention, assurez-vous d'être disponible le 22 juin et de pouvoir vous rendre à Mulhouse pour 17h.

Les dates de concerts de Laurent Voulzy dans la région :

– 15 juin Cathédrale Saint Dié (Saint Dié Des Vosges)

– 16 juin Église Saint-Laurent (Pont à Mousson)

– 22 juin Église Saint-Etienne (Mulhouse)

– 23 juin Église Saints-Pierre-et-Paul (Obernai)

– 24 juin Église Saint Maurice (Strasbourg)

– 13 septembre Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul (Luxeuil Les Bains)

– 14 septembre Église Notre-Dame (Guebwiller)

– 15 septembre Église Saint-Martin (Erstein)

Laurent Voulzy - Live à l'Abbaye du Mont Saint-Michel (Teaser)

