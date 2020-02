Gagnez votre repas à la Brasserie Excelsior de Reims

Reims, France

Un lieu unique, un service attentionné, une ambiance sans pareil où se mêle aux bruits des conversations le ballet des serveurs. Tous les détails sont soignés pour vous faire vivre un moment unique, original et gourmet.

Produits frais sélectionnés avec la plus grande exigence, plats typiques de la Brasserie à la française, plats régionaux, nouvelles créations… Notre carte reflète l’esprit des Grandes Brasseries : la générosité, la variété et la richesse. Mais la recette d’une Grande Brasserie est faite de multiples ingrédients, un équilibre subtil entre le ravissement du palais et du regard.

Ecoutez France Bleu Champagne-Ardenne tous les matins entre 6h00 et 9h00, et le vendredi lors de la finale du jeu "MOT DU JOUR", donnez-nous les 5 mots de la semaine pour repartir avec votre repas pour deux personnes à la BRASSERIE L'EXCELSIOR de Reims.0809 400 500 (service gratuit +prix appel)

