Gagnez votre réveillon de la Saint Sylvestre au cabaret "le Mirage" à Mézos en jouant sur France Bleu Gascogne

Le cabaret "le Mirage" vous propose toute l'année des repas spectacles midi et soir, 6 spectacles aux thèmes totalement différents , présentés par la troupe Imagine . Revue cabaret traditionnelle, comédie musicale sur le thème des pirates, spectacle pour enfants, show plus moderne avec reproduction des concerts de stars internationales, show sur les années 80...

Le Mirage à Mézos

Un réveillon de la Saint Sylvestre juste magique !

Un délicieux menu de fête élaboré spécialement par le chef du cabaret : Cocktail Royal , mises en bouche festives , Saint Jacques flambées sauce grand chef au vin blanc et échalottes, escalope de foie gras aux raisins, grenadin de veau accompagné de sa langoustine, gratin de courgettes et brunoise de légumes, présent des maître fromagers et jeunes pousses, déclinaison du Mirage et café.

Sur scène, le plein de paillettes avec la REVUE FASCINATION, pour un voyage à travers le temps

La grande salle du cabaret "Le Mirage"

Comment gagner votre réveillon ?

Jouez sur France Bleu Gascogne dans" l'arène du quiz" à 11h entre le 19 et le 23 Décembre. Répondez à un maximum de questions. Le plus gros score de la semaine remporte le réveillon

Et si vous n'avez pas le chance de gagner votre réveillon , les réservations sont ouvertes en ligne et au 05.40.25.15.32