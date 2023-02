Gagnez votre robot multicuiseur Cookeo Moulinex avec France bleu Périgord

En jouant au Dordogne Poursuite cette semaine, on se met aux fourneaux pour préparer et se faire mijoter de délicieux plats ! Boeuf bourguignon, risotto, paëlla,... impossible de rater vos recettes avec le Cookéo Moulinex d'une valeur de 230 €.

Facile à utiliser et à nettoyer, ce robot multicuiseur intelligent est doté de 150 recettes pré programmées. Voici quelques unes de ses fonctionnalités :

- 6 réglages de cuisson pour cuire à la vapeur, pour une cuisson douce, sous pression, pour mijoter, réchauffer ou encore dorer

- une fonction maintien au chaud, allant jusqu'à 1h30, qui vous permet de préparer vos plats à l'avance

- un écran LCD en couleur pour suivre pas à pas toutes les étapes des recettes

Ce robot est fourni avec sa cuve de cuisson et son panier vapeur.

Mettez les ingrédients dans le Cookéo, et il s'occupe du reste ! - Moulinex

Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord.

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points.

Le meilleur score du jour est récompensé par un livre de recettes Cookéo et le tablier de cuisine France bleu Périgord

Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50.

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !