Gagnez votre rosier odorant tous les jours sur France Bleu Poitou

Passez l'été sur sa terrasse, c'est bien, mais quand une douce odeur y est présente, c'est encore mieux. Pour remédier à cela, toute cette semaine, grâce à "Mademoiselle Pivoine" à Poitiers, nous vous offrons un rosier odorant d'une valeur de 40 € à laisser en pot ou à replanter selon vos envies.

ⓘ Publicité

Mademoiselle Pivoines au 382 avenue de Nantes © Radio France - Florian Levêque

Mademoiselle Pivoine est une boutique installée au 382 avenue de Nantes à Poitiers. Depuis le mois de décembre 2022, Danièle Colin, la gérante, vous propose ses nombreux bouquets et plantes pour les petites et les grandes occasions. L'une des particularités de cette boutique, la possibilité de composer des bouquets de fleurs séchées. Pour cela, vous pouvez apporter votre vase et dans ce cas Danièle composera en fonction de la forme et de la couleur de celui-ci. Si vous n'avez pas de récipient, celle-ci vous en proposera à la vente là aussi de différentes couleurs et de différentes tailles.

Pour participer, appelez-nous au 05 49 60 20 20 chaque jour de la semaine du lundi au vendredi, et répondez aux 4 questions de Sonia Brunet, en direct à 11:00. Si vous faites un sans faute, à vous la manche thématique qui vous permettra de marquer encore plus de points. Si vous souhaitez remporter votre rosier odorant, alors n'hésitez pas. Rendez-vous à 11:00 dès lundi et jusqu'à vendredi.