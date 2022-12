Gagnez votre sapin de Noël avec France Bleu Lorraine 🎄

Participez à notre grand jeu et remportez votre sapin de Noël avec les enseignes Magasin Vert et Point Vert proches de chez vous. Préparez les guirlandes et les boules, et inscrivez-vous !

Le plus beau sapin sera assurĂ©ment le vĂŽtre ! © Getty - © Getty Mon beau sapiiiin ! France Bleu Lorraine vous offre votre Sapin de NoĂ«l, en partenariat aux Magasins Vert - Point Vert , que vous pourrez ensuite faire briller de mille feux, avant que le PĂšre NoĂ«l dĂ©pose Ă son pied tous les beaux cadeaux le soir du 24 dĂ©cembre (ou le matin du 25 mais ceci est un autre dĂ©bat 😠) À lire aussi La magie de NoĂ«l en Moselle Inscrivez-vous maintenant ⬇ Remplissez le formulaire ci-dessous avec vos coordonnĂ©es. Les gagnant.e.s seront recontactĂ©.e.s par tĂ©lĂ©phone. EpicĂ©a, Nordmann ou encore Nobilis : Ă vous de choisir ! Faites votre choix parmi la dizaine d'espĂšces disponibles dans le Magasin Vert - Point Vert  le plus proche de chez vous. Une sĂ©lection de sapins Ă la vente au Magasin Vert de Metz © Radio France - © FrĂ©dĂ©ric Viallet