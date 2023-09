Gagnez votre saut en parachute et votre baptême d'ULM avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. Du dimanche 17 au dimanche 24 septembre, gagnez votre saut en parachute avec l’Ecole de Parachutisme de Lille Bondues et votre baptême d'ULM avec AVIANOR grâce au Club des Auditeurs

Prenez de la hauteur à l'aérodrome de Lille-Bondues

Aérodrome Lille Bondues - Laurent Warin

Samedi 23 septembre de 14h à 19h et dimanche 24 septembre 2023 de 10h à 19h , allez à la rencontre des passionnés aux journées portes ouvertes de l'aérodrome de Lille-Bondues. Plongez dans le monde fascinant de l'aviation au travers des nombreux stands présents : planeurs, aéromodélisme, vol moteur, vol ULM, parapentes, car podium de l'Armée de l'air, Aviation Sans Frontières, Les Ailes d'un Rêve...

Cet événement familial permettra aux visiteurs de tous âges de s'immerger dans le monde fascinant de l'aviation, le tout gratuitement.

De nombreux stands de découverte seront ouverts au public, tels que planeurs, aéromodélisme, ULM, parapentes, Armée l'Air mais également des associations avec Aviation Sans Frontière, ou des associations au profit des personnes malades comme Toutes en vol, Les ailes d'un rêve etc..

Au programme :

1.Village associatif : les participants auront la possibilité de discuter avec des pilotes expérimentés qui partageront leurs anecdotes et leur expertise.

2.Découverte des métiers de l'air : des professionnels venant de l'armée de l'air, aviation sans frontières, etc, seront présents pour expliquer leur métier et leur quotidien.

3.Envol de montgolfières : dans les airs ou sur terre, les montgolfières offriront un spectacle à ne pas rater.

4.Baptêmes de l’air : les visiteurs pourront profiter de cette journée pour s'initier au pilotage ! Des vols d'initiation seront disponibles, accompagnés par des instructeurs certifiés.

5.Activités pour enfants : Des activités spécialement conçues pour les enfants seront proposées, telles que des ateliers de construction de maquettes par l’association Flandre Radio Modélisme. Une structure gonflable sera également présente.

6.Tombola gratuite : nombreux lots à gagner (baptêmes de l’air, livres…) Sur place, des foodtrucks et une buvette sont prévues, permettant à tous de se restaure

Départ des parachutistes Bondues - Laurent Warin

Envie de faire le grand saut?

A cette occasion, et avec la participation du SIGAL, Du dimanche 17 au dimanche 24 septembre 2023 tentez de gagner votre saut en parachute en tandem pour une personne avec l'Ecole de Parachutisme de Lille ainsi que votre baptême en ULM avec AVIANOR