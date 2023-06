Gagnez votre séance de flottaison en duo SenOrial en jouant au Bouchon en Or.

Il est temps de prendre le temps et de se détendre !

Après une année bien chargée, rien de tel qu'une séance de flottaison en duo chez SensOrial , pour arriver en vacances complètement zen.

La flottaison est une technique de relaxation profonde qui consiste à s’allonger dans un bassin individuel (seul ou à deux) d’une hauteur sous plafond de 2m, qui est fermé et plongé dans l’obscurité totale ou partielle (ciel étoilé). Votre cerveau est alors coupé des stimuli extérieurs qui le sollicitent en permanence. Cet état est idéal pour atteindre une relaxation profonde, se ressourcer et booster son énergie.

Votre corps et esprit sont en total lâcher-prise…

Le centre SensOriel est le seul de la région à proposer une flottaison en duo dans un bassin duo aux dimensions XXL.

flottaison en duo SensOrial

Le bassin est rempli d’une eau chargée en sel d’Epsom (l’eau est alors 5 fois plus concentrée que dans la Mer Morte). Ce sel (ou Sulfate de Magnésium) a un pouvoir flottant permettant ainsi à votre corps de rester en suspension à la surface de l’eau. Le corps flotte sans aucun effort, la gravité est alors réduite de 80%. Les muscles s’étirent et se détendent. Les douleurs articulaires sont soulagées. Cette sensation de légèreté vous accompagne plusieurs jours après la séance.

La flottaison procure alors une sensation d’apesanteur, ce qui réduit l’énergie de notre cerveau consacrée à la lutte contre la gravité.

La température de l’eau étant constamment à 35°, votre corps ne distingue plus la différence entre l’eau et l’air. Ainsi vos muscles sont mis au repos et n’ont pas besoin de réchauffer votre corps durant la séance.

Isolé(e) du bruit et plongé(e) dans le noir, vous êtes alors en “isolation sensorielle”, ainsi aucun de vos 5 sens n’est sollicité. Votre cerveau peut se plonger dans un état “thêta”: état de somnolence.

Écoutez France Bleu Champagne et jouez au 03 26 48 2000 et gagnez votre soin duo SensOrial .