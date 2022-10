Gagnez votre séjour pour 4 personnes au Futuroscope avec France Bleu Périgord

Relevez le défi et jouez au jeu du Dordogne Poursuite sur France Bleu Périgord du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022 entre 11h et 12h pour gagner un séjour en famille d'une valeur de 470€ au Futuroscope à Poitiers et pourquoi pas ne pas vivre l'étrange halloween durant les vacances de la Toussaint.

Le séjour au Futuroscope à gagner

Un séjour valable pour 2 adultes et 2 enfants (de 5 à 12 ans inclus) comprenant l’entrée au Parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs, l’accès au Spectacle nocturne "La clé des songes", une nuit à l’hôtel du Futuroscope 1 étoile en chambre quadruple, les petits déjeuners, et les frais de dossiers. Ils ne comprennent pas l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement, de parking, de restauration et la taxe de séjour, en supplément, perçue directement par l’hôtelier sur place lors du séjour, soit 0.70 à 2€ (selon l’hôtel) par nuit et par personne de 18 ans et + (valeurs 2021 données à titre indicatif et pouvant être modifiée sans préavis). Le séjour d’une valeur unitaire de 470€ est remis sous forme de Futurochèques cadeaux valables jusqu’au 31 décembre 2023 selon le calendrier d’ouverture du Parc disponible sur futuroscope.com. Pour réserver, les bénéficiaires contactent, au moins 30 jours avant la date de visite souhaitée, la centrale de réservation Futuroscope Destination au 05 49 49 30 80 pour choisir la date de leur séjour et règlent à l’aide des Futurochèques (ce qui laisse toute liberté pour décider de changer d’hôtel, de modifier certaines prestations dans la limite des 470€). Les Futurochèques sont également valables dans les boutiques et les restaurants du Parc. Aucune prolongation de cette date de validité ne pourra être accordée.

Futuroween au Futuroscope

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Au Futuroscope, vous serez attirés par une force magnétique irrésistible : votre curiosité.

Du 22 octobre au 6 novembre, Futuroween sera de retour au Futuroscope ! Un moment méchamment drôle pour un grand frisson en famille ! Vous plongerez au cœur d’une tornade avec la nouvelle attraction unique au monde, Chasseurs de Tornades, et vous en sortirez tout ébouriffé. Vous réveillerez l’aventurier qui sommeille en vous et vous deviendrez astronaute avec Objectif Mars. À la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le nouveau Spectacle Nocturne : La Clé des Songes.

Vous succomberez à 40 attractions dont "Chasseurs de tornades" nouvelle attraction dynamique et familiale lancée cet été et inspirée des grandes aventures de l'extrême confrontant l'Homme aux éléments naturels.

Le Jeu du Dordogne Poursuite

Pour gagner ce très beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. A vous le cadeau du jour si vous avez le meilleur score : le t.shirt "Spécial 40 ans".

Et dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous êtes inscrit(e) pour le grand tirage du vendredi à 11h50.

Tout le monde a sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et 12h sur France Bleu Périgord