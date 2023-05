Gagnez votre séjour à Besançon pour vivre les 24h du Temps les 17 et 18 juin 2023

Le samedi 17 et dimanche 18 juin, la ville de Besançon accueille la 9ème édition des 24h du temps, avec pour thème cette année : le temps et le sport ! Un grand moment de fête à la rencontre des savoir-faire horlogers et de la mécanique d’art qui vous permettra de tester vos performances sportives de façon ludique et interactive. Des conférences autour du sport et du temps ainsi que des challenges sont proposés.

Pendant deux jours, marques horlogères, créateurs, écoles et organismes de formation sont réunis pour exposer leurs collections, proposer des animations ou encore des ateliers ludiques pour petits et grands.

Musée du Temps - Jean-Charles Sexe @Ville de Besançon

A cette occasion, France Bleu en partenariat avec l' Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon Métropole vous offre un week-end pour deux personnes les 17 et 18 juin avec :

Une nuit dans un hôtel *** avec petit déjeuner

Un repas gastronomique (champagne et vins compris)

Une visite guidée de la ville et des Musées : Musée du Temps, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Maison Victor Hugo et Citadelle

Un atelier horloger avec la création d'une montre mécanique ou d'une montre à quartz

Comment participer ?

Ecoutez France Bleu du lundi 29 mai au dimanche 4 juin inclus, et en participant à l'un des rendez-vous jeu de la journée, vous serez inscrits pour le tirage au sort qui aura lieu lundi 5 juin en direct à 12h50 dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission