Gagnez votre séjour à Center Parcs sur France Bleu Cotentin

Du 4 au 8 janvier, France Bleu Cotentin et Center Parc vous offrent un séjour familial au domaine du Bois aux Daims dans la Vienne. Participez au jeu le 50 Chrono entre 11h et midi pour tenter de remporter ces vacances en pleine nature.

Au cœur d’un parc de 260 hectares de nature préservée, vous serez hébergés dans un cottage Premium équipé pour 4 personnes. Deux chambres avec draps et couettes fournis, salle de bains, cuisine, vaisselle, lave-vaisselle, mobilier pour un bébé, TV seront mis à votre disposition.

Lors de votre séjour vous aurez accès à l’Aqua Mundo avec sa piscine à vagues, ses toboggans, sa rivière sauvage et ses pistes d’eau. Pensez à prendre votre maillot de bain !

l’Aqua Mundo du domaine du Bois aux Daims dans la Vienne

Vous aurez aussi accès au Cœur Animalier et à sa grande volière dans laquelle vous circulerez au milieu des vanneaux huppés, cigognes …

Des baudets, chèvres, lapins et paons vous attendront dans la Ferme du Poitou. Prévus spécialement pour les plus jeunes, Action Factory propose des jeux "indoor" avec toboggans, trampoline, et spectacle pour enfants .

Balade familiale en vélo à Center Parc

Découvrez le domaine, ses activités et ses cottages sur le site du Domaine du Bois aux Daims dans la Vienne.

Jusqu’au vendredi 8 janvier participez au 50 Chrono, en direct sur France Bleu Cotentin entre 11h et midi.

Appelez le 02 33 23 13 23 et tentez de remporter ce séjour Center Parcs.

Bonne chance à tous !

Ce séjour est valable jusqu’au 30 Novembre 2021, hors vacances scolaires, ponts et jours fériés en fonction des disponibilités allouées à cette offre.

Vous choisirez votre séjour en week-end - du vendredi 15h au lundi 10h - ou en mid-week - du lundi 15h au vendredi 10h.