Gagnez votre séjour à l'Eco Domaine La Rêverie dans un site d'exception au cœur du bocage Bourguignon

Une expérience hôtelière inédite, où nature et imagination se mêlent pour vous faire vivre un séjour unique au service de vos sens.....

L'Eco Domaine La Rêverie s’étend sur plus de 2 hectares de verdure, de bois et d’eau au cœur d’un petit hameau typique du bocage Bourguignon à moins d'une heure de Dijon.

Divisé en deux sites distincts votre aventure débutera à "L' Origine" ( Accueil ) pour se poursuivre sur le rêve que vous aurez choisi dans l'un de nos 4 quartiers thématiques.

Lâcher-prise, reconnexion à la nature sont les maitres mots de votre séjour. Une immersion totale dans le bien-être avec "Nordik Expérience", un Spa Nature avec bain nordique, sauna vitré et salle de soins.

"La Rêverie" est nichée au cœur d'un environnement exceptionnel, sa localisation idéale sera votre point de départ pour rayonner en Côte d’Or.

Eco Domaine La Rêverie

Vous êtes amateur d'œnologie ?

Vous pourrez flânez sur la route des grands vins et visiter les plus grands domaines, entre Beaune et Dijon.

Vous êtes plutôt sportif?

Découvrez nos paysages vallonnés à vélo ou en avion avec l'aérodrome de Pouilly.

Vivre une aventure familiale? Partez à la découverte d'une nature préservée aux abords du Morvan avec le Vélo-rail ou partez à l'aventure au parc zoologique de l'Auxois.

Une envie de découverte culturelle ?

Notre territoire regorge d’un patrimoine exceptionnel entre la Cité des Ducs de Bourgogne, les châteaux (Châteauneuf, Commarin, La Rochepot, Sully…).

Il y en a pour tous les goûts Toute cette belle richesse de la nature et plus encore , nous vous proposons de vous l'octroyer dans LA PART DU LION et ce dès ce lundi 28 Mars !

En cadeau ....

1 nuit insolite « Terra Incognita Lodges » L’ Orangerie perdue Duo & Spa

2 paniers Terroirs

Brunch du lendemain 100% local avec départ tardif 13 heures ....

Terra Incognita Lodges - Eco Domaine La Rêverie

Terra Incognita Lodges et SPA - Eco Domaine La Rêverie

Terra Incognita en latin ou Terre Inconnue est une île découverte il y a fort longtemps puis abandonnée par son explorateur.

Êtes-vous prêts à prendre le large à bord de votre barque et partir à la conquête de l'île mystérieuse ?

Embarcadère - Eco Domaine La Rêverie

A très bientôt …. pour des rêves en duo !!!!