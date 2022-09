Gagnez votre séjour à l'Outletcity Metzingen

Jouez dans embarquement immédiat du lundi au vendredi de 11h à 12h, et gagnez votre séjour à Outletcity Metzingen, le plus grand outlet d'Europe. Plus de 150 marques dans des magasins phares. Découvrez également la ville de Metzingen avec son centre historique et ses vignobles environnants.