Gagnez votre séjour à la Maison Kammerzell de Strasbourg et un double moment détente au Taaka Beer Spa

Contemplez un instant ce véritable symbole strasbourgeois né en 1427 et découvrez comment le prestige du passé se marie avec une tradition gastronomique retrouvée ou réinventée …

Explorez les étages et laissez vous charmer par la Maison Kammerzell : ses magnifiques salles décorées par Léo Schnug, ses salons spacieux et chaleureux, et ses perspectives uniques sur la cathédrale.

Maison Kammerzell - Starsbourg - Arrivalguides.com

Visite de la Maison Kammerzell

De l’assiette à l’oreiller … il n’y a qu’un escalier à vis datant du XVIe siècle à gravir pour découvrir 9 chambres d’un style contemporain.

Niché au pied de la Cathédrale, l’Hôtel Kammerzell propose 9 chambres agréables et chaleureuses pour écouter battre le cœur du Strasbourg historique.

Dotées d’équipements performants – insonorisation, climatisation, TV couleur, radio-réveil, Wifi , téléphone direct, minibar – elles offrent un maximum de confort à leurs hôtes. Toutes singulières par leur espace et leur décoration, elles contribueront à rendre un séjour des plus réussis. Vous vous endormirez sur les toits de Strasbourg sous l’œil majestueux et protecteur de la Cathédrale …

Chambre Maison Kammerzel Strasbourg

Le restaurant ….

Salle du restaurant - Maison Kammerzell

Foie gras, Coq au Riesling, Baeckeofe, Waedele …

A la mélodie des noms répond la saveur des mets. Et, aux recettes intactes, les traditions renouvelées …

Car un jour, Guy-Pierre Baumann, chef inspiré, venait bousculer les mariages du chou et lui trouve d’autres partenaires.

Alors les choucroutes aux poissons, aux sauces restées secrètes embaumèrent la Maison aux 75 fenêtres à vitraux, les 4 salles à manger à voûtes et à fresques, et se mêlèrent à tous les parfums du temps ….

Si vous voulez profiter de ce magnifique séjour au cœur de la ville de Strasbourg et au sein d'une fabuleuse Maison chargée d'histoire , déguster des mets qui raviront vos papilles …. jouez A LA PART DU LION dès ce lundi 18 Avril et remportez

2 Menus Notre Dame ( entrée - plat - Dessert ) avec entre autres la Choucroute aux 3 poissons Créée en 1970 Par Guy -Pierre Baumann

La choucroute aux 3 poissons - Francebleu.fr

1 Nuit en chambre double

2 petits déjeuners complets

Mais ce n'est pas tout …..

Que diriez vous de profiter également d'un moment de détente pour 2 personnes et plonger dans un nuage de Bien-être au coeur de Strasbourg ?

Imaginez-vous plonger dans une baignoire balnéo en bois où bouillonnent en continu malt, houblon et levure de bière, tout en dégustant de délicieuses boissons locales de micro-brasserie…

Le Spa à la bière, c’est le compromis idéal entre un bain de relaxation aux multiples bienfaits et un moment de convivialité partagé avec vos proches !

Taaka Beer Spa - Strasbourg

C'est également ce que vous propose le Taaka Beer Spa pour parfaire votre séjour ....

15 minutes de sauna permettent de se détendre et préparer son corps à recevoir les bénéfices du bain de bière

Plonger dans une baignoire Duo pendant 30 mn et bénéficiez d'un soin tout en dégustant des produits locaux

Le parcours s'achève par 15 mn de relaxation pour infuser les bénéfices du bain de bière

Un séjour que vous ne serez pas prêt d'oublier !

Bonne chance à vous !