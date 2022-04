Gagnez votre séjour all inclusive "esprit château" au Château de Rigny*** (70)

À mi-chemin des deux capitales – Dijon (Bourgogne) et Besançon (Franche-Comté) –, le Château de Rigny***, en bord de Saône, s’ouvre sur un magnifique parc anglais de 5 hectares. Son âme et son esprit se retrouvent également dans la cuisine de son restaurant.

Le Château de Rigny : un bonheur de séjour hors du temps

Magnifique gentilhommière XVIIe-XVIIIe siècles lovée dans un parc de cinq hectares au bord de la Saône, le Château de Rigny vous offre un week-end seigneurial, dans un écrin de faste historique où le temps semble s'être arrêté. Table Louis XVI, salon Louis XV et remarquable salon Louis XIII orné d'un portrait du roi, vous y vivrez l'ambiance du classicisme.

Les salons, le jardin d’hiver, le restaurant qu'abrite un plafond à la française, les boiseries d'époque Louis XVI, le Château de Rigny est un ensemble propice à la déconnexion totale.

Votre séjour au Château de Rigny : de délices en délices

La table gastronomique, cuisine élaborée au gré des saisons avec la garantie du titre de Maitre Restaurateur, s'inspire évidemment de l'esprit des lieux : foie gras maison et caramel macvin, homard bleu cuit au grill et sauce estragon, caille rôtie et jus à la truffe de Bourgogne, filet de charolais aux morilles, médaillon de lotte aux légumes et beurre de pamplemousse, ganache de chocolat & sorbet à l’absinthe, nougat glacé au kirsch de Fougerolles ou encore pavlova aux fruits rouges font aussi l'ADN du Château de Rigny, multipliant ainsi les bonheurs de l'endroit et du séjour.

Une cuisine authentique, raffinée, alliée au charme de l’authentique dans le confort des chambres d’aujourd’hui, vous profiterez d'une ambiance magique dans un cadre unique.

L'une des 28 chambres de caractère, et toutes différentes, du Château de Rigny

Pour gagner : Circuit Bleu - Côté Jeu

Remportez votre séjour – nuit en chambre double / dîners gastronomique en 6 services, apéritifs, vins, cafés et autres boissons incluses / petits déjeuners – au Château de Rigny, en jouant du mardi 19 au vendredi 22/04, 11h - 12h, dans Circuit Bleu - Côté Jeu.

À vous de jouer... et bonne chance ! 🍀🤞😍