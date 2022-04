Gagnez votre séjour au bord du Lac de St Point à l'Atelier de Donat - Hôtel 4 étoiles

L'hôtel restaurant L'Atelier de Donat vous accueille à Malbuisson, au bord du lac Saint-Point. Un cadre naturel préservé, entre eaux scintillantes et forêt de sapins, dont vous fait pleinement profiter cet hôtel 4 étoiles.

L'hôtel doit son nom à l’ancien propriétaire de la maison, un artisan du bois qui fabriquait, entre autres, des barques, celles-là même qu’il mettait à disposition des passants sur son petit embarcadère.

Coucher de soleil sur le Lac de St Point bordant l'Atelier de Donat

La plage qui court le long de la maison a même pendant un temps porté son nom.

Celui-ci a fait l’objet d’une profonde rénovation, entreprise dans le respect des lieux et de l’héritage de Donat. Ainsi, les références au métier du bois et à la nature sont omniprésentes. Parements de pierres, mur végétal, outils détournés, poutres imposantes, établis recyclés… : autant de clins d’œil à l’ancien maître de l’Atelier.

Chambres avec vu sur le Lac …

Les 6 chambres se déploient dans une ambiance inspirée des origines du lieu. Ancien atelier de travail du bois, l’hôtel résume en effet entre ses murs l’univers aussi traditionnel que chaleureux de cette activité. Le bois et la pierre sont ainsi omniprésents, comme dans l’ensemble de notre établissement. Et vous retrouverez de nombreux clins d’œil au passé de L’Atelier .

Spacieuses, toutes les suites présentent des équipements contemporains et haut de gamme : baignoire à bulles, connexion Wi-Fi, minibar, télévision écran plat, literie confortable… Ainsi, votre séjour dans le Doubs se déroule dans les meilleures conditions tout en vous dépaysant. Loin des standards de l’hôtellerie traditionnelle, vous vous sentirez ici comme chez vous.

Esprit de la cuisine Franc-Comtoise … avec la chef Raphaëlle VERNIER

En 2015, alors que L’Atelier de Donat ouvre ses portes sur les rives du lac de Malbuisson, Raphaëlle Vernier prend la tête des cuisines. Après avoir suivi une formation au prestigieux Centre Alain Ducasse, elle propose aujourd’hui sa propre vision de la cuisine.

Celle-ci est centrée essentiellement sur le produit, qu’elle choisit auprès de producteurs locaux et de fournisseurs partageant de mêmes exigences en termes de fraîcheur et de qualité.

Passionnée de cuisine, amoureuse du beau produit, créative : la chef Raphaëlle Vernier, partage avec vous sa conception des bonnes choses, à travers des mets de qualité qu’elle concocte pour toujours plus vous satisfaire.

À votre tour, découvrez cette adresse mêlant authenticité et élégance. Entre Besançon et Lausanne, notre hôtel restaurant vous offre une destination unique : chambres et suites de charme, équipements modernes, restaurant, terrasse et salon lounge, le tout dans un cadre naturel exceptionnel …

