Gagnez votre séjour au cœur du parc des Ballons des Vosges ....

L’Hôtel et Résidence Les Vallées**** est le lieu idéal pour vous ressourcer au cœur du parc des Ballons des Vosges à quelques minutes de la station de ski de La Bresse-Hohneck-Labelle montagne, le plus grand domaine skiable du nord-est de la France.

Respirez ! Vous êtes dans un environnement d’exception !

Les Chambres ….

L’hôtel 4 étoiles dispose de 56 chambres confortables à la décoration harmonieuse et boisée . Partout le confort est à l'honneur et les prestations à la hauteur des attentes de ses clients ....

La résidence 4 étoiles vous offre tous les avantages d’être à l’hôtel avec l’indépendance d’un appartement. Attenante à l’hôtel, la résidence propose 51 appartements de 2 à 4 personnes et 3 appartements de 6 à 8 personnes .

Le Restaurant ...

RESTAURANT LE DIAMANT … Savourez le sens de la créativité ….

Si vous appréciez les lieux à fort tempérament, pleins de vie et de saveurs, vous êtes à la bonne adresse !

Le Diamant est un pur produit du terroir, qui cultive ses racines avec goût(s) et délectation. Mais ne vous y trompez pas, ce restaurant est tout sauf banal, simpliste ou conventionnel. Ici, en salle comme en cuisine, on fait rimer simplicité et subtilité, inventivité et saisonnalité, pour le plus grand plaisir des bons vivants.

Le restaurant - Le Diamant / Hôtel et Résidence Les Vallées / La Bresse

Et pour quoi ne pas continuer votre journée ou débuter votre soirée, dans un endroit cocooning alliant lieu de lecture, salle de jeux , ou le billard fait de l'œil à la table de bridge ?

Le salon - Hôtel et Résidence Les Vallées / La Bresse

Pour profiter de ce lieu qui laissera en vous le désir d'y revenir , jouez au QUIZZ DE L'ETE et remportez :

une nuit en chambre double et demi-pension avec diner et petit déjeuner

Acces illimité à l'espace détente ( piscine, sauna, hammam et bain à remous ) .

La piscine - Hôtel et Résidence Les Vallées / La Bresse

Bonne chance à tous !