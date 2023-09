Gagnez votre séjour au domaine "Les Ormes" avec France Bleu Cotentin !

Situé à Dol-de-Bretagne, entre St Malo et le Mont St Michel, le Domaine "Les Ormes" est une vaste propriété de 200 hectares qui propose des hébergements variés et une grande diversité d'activités et d’animations pour petits et grands.

Les cabanes tyroliennes à Dol-de-Bretagne - Domaine "Les Ormes"

Lors de votre escapade en Bretagne, une vraie aventure insolite, ça vous tente ? Nous vous proposons deux nuits dans une cabane perchée haut dans les arbres, il vous faudra un peu d'esprit d'aventure !

Accessibles par un parcours dans les arbres, mêlant ponts de singe, tyroliennes, filets et échelles, les cabanes tyroliennes sont faites pour vous si vous aimez prendre de la hauteur…

Vous bénéficiez aussi d’un accès libre aux piscines et aux aires de jeux du domaine

Vivre Les Ormes en automne

Pour tenter de gagner ce séjour, jouez en direct au Ptet Ben Quizz de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin.

Bonne chance à tous !

Modalités : Deux nuits pour 2 personnes en cabane tyrolienne dans les arbres avec petit déjeuner inclus, au domaine des Ormes à Dol de Bretagne - Valable 1 an